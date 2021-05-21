Силовики Кыргызстана и России перехватили героин, следовавший в Европу

В России перехватили крупнейшую партию героина, шедшую в Евросоюз.

Это стало возможным в результате взаимодействия силовых структур России и Кыргызстана.

Как проинформировали в Федеральной таможенной службе РФ, российскими правоохранительными органами из числа специализированных подразделений этой службы, а также ФСБ и МВД РФ, при участии Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики проведен ряд успешных операций по противодействию транзитного перемещения через территорию государств Евразийского экономического союза контрабандных партий героина из стран "золотого полумесяца" (Афганистан, Иран, Пакистан) в Западную Европу.

"В результате предпринятых мер пресечена деятельность международной преступной группы, участники которой намеревались осуществлять контрабанду героина партиями по 200 кг в Королевство Нидерланды. Однако вскрытие логистической схемы позволило не допустить уже первые четыре поставки", - рассказали в ФТС.

Из незаконного оборота изъято более 810 кг героина. Задержаны исполнители, пособники и организаторы контрабандного канала из числа иностранных граждан, в том числе и граждан стран Евросоюза. В отношении участников преступной группировки возбуждено два уголовных дела по ч.4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы, вплоть до пожизненного.

Для привлечения к уголовной ответственности заказчиков и получателей героина, находящихся на территории Евросоюза, российские правоохранители обратились к европейским коллегам с инициативой проведения совместных мероприятий. "Несмотря на то, что были созданы все условия для совместной работы, принятие соответствующего решения партнерами было затянуто до состояния невозможности продолжения дальнейшей работы. Таким образом, угроза поставок героина европейским потребителям остается достаточно высокой", - констатируют в ФТС.

Российскими экспертами в 2021 году отмечаются попытки международных наркокартелей возобновить функционирование так называемого "Северного маршрута" (пролегает через территорию всех республик Центральной Азии, через Таджикистан и Кыргызстан, узбекскую или кыргызскую часть Ферганской долины, Узбекистан или Туркменистан в Казахстан, Россию и далее через Украину, Беларусь, либо страны Прибалтики в Восточную Европу, Германию и Нидерланды). Как следствие, возрастают объемы транзитного перемещения наркотических средств через территорию Российской Федерации.



Источник: vb.kg