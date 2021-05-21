Азамат Дыйканбаев водворен в СИЗО на два месяца​

Соответствующее решение принял Первомайский райсуд
Заместителя председателя кабинета министров, министра цифрового развития Азамата Дыйканбаева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека.
Дыйканбаев будет находиться под стражей до 20 июля.
Напомним, накануне ГКНБ задержал министра цифрового развития по подозрению в вымогательстве взятки. Досудебное производство начато по сообщению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город». По его словам, у него вымогали взятку в особо крупном размере за продление срока исполнения договора.
Источник: vesti.kg
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