Азамат Дыйканбаев водворен в СИЗО на два месяца​

Соответствующее решение принял Первомайский райсуд​

Заместителя председателя кабинета министров, министра цифрового развития​ ​ Азамата Дыйканбаева водворили в​ СИЗО ГКНБ на​ два месяца. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека.

Дыйканбаев будет находиться под стражей до​ 20​ июля.

Напомним, накануне ГКНБ задержал министра цифрового развития по подозрению в вымогательстве взятки. Досудебное производство начато по сообщению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город». По его словам, у него вымогали взятку в особо крупном размере за продление срока исполнения договора.

Источник: vesti.kg