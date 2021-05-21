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Садыр Жапаров примет участие в очередном заседании ВЕЭС в формате видеоконференции

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 21 мая, примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в формате видеоконференции.

Об этом сообщили в администрации президента.

На заседании, которое пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, главам государств ЕАЭС будет представлен ряд докладов по итогам проведенной работы, в том числе по устранению препятствий на внутреннем рынке Союза, о реализации Основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2020 год и другие.

Кроме того, ожидается, что членами Высшего совета будут рассмотрены вопросы по основным ориентирам макроэкономической политики государств-членов на 2021–2022 годы, о сотрудничестве в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения и иные вопросы углубления интеграционных процессов.

По итогам очередного заседания будет принят ряд решений.

Источник: Кабар

           

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