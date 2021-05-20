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Подробности Общество Просмотров: 11

Абдиля Сегизбаева оставили в СИЗО ГКНБ еще на два месяца

Бывшему председателю ГКНБ Абдилю Сегизбаеву продлили меру пресечения. Такое решение сегодня принял Первомайский районный суд Бишкека. Уточняется, что Сегизбаев будет находиться в СИЗО ГКНБ до 20 июля. Напомним, бывший председатель ГКНБ был задержан Военной прокуратурой 25 января. По информации Генпрокуратуры, в отношении Сегизбаева расследуется 6 уголовных дел.