Кыргызстанец дал 5 тыс. долларов члену ОПГ, пообещавшему освободить его близкого родственника из тюрьмы

Оперативники СКМ МВД задержали подозреваемого в мошенничестве

В Бишкеке оперативники отдела 3-го управления (УБОП) СКМ МВД по Нарынской области задержали подозреваемого в мошенничестве.

В мае 2021 года в Следственную службу Октябрьского РУВД с заявлением обратился гражданин, который сообщил, что в ноябре 2020 года некий мужчина, войдя в доверие, под предлогом решения вопросов амнистии и освобождения близкого родственника, отбывающего наказание в местах лишения свободы, завладел денежными средствами в размере 5 тысяч долларов.

После получения денег он скрылся. Когда потерпевший осознал, что стал жертвой мошенника, то решил обратиться в органы внутренних дел.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП, осуществляется досудебное расследование по ст.204 УК КР.

В связи с причастностью к данному противоправному деянию субъекта организованной преступности, дальнейшие оперативные мероприятия проводили оперативники УБОП СКМ МВД.

В ходе проверки и разбирательства было установлено, что являющийся фигурантом данного уголовного дела гражданин М.А. 1973 г.р. уроженец Нарынской области, состоит на оперативном учёте МВД как активный член ОПГ. По данным Службы криминальной милиции, подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за похищение человека, незаконное лишение свободы, вымогательство, хранение оружия.

По месту жительства подозреваемый не появлялся. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий его местонахождение было установлено, задержание проведено на территории Бишкека.

Задержанный передан в Следственную службу УВД Октябрьского района, после чего водворен в ИВС ГУВД Бишкека. В настоящее время проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Пресс-служба МВД

