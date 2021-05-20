Объявляется третий набор на магистерские программы в Южной Корее

Объявляется третий набор на магистерские программы в Южной Корее, сообщает пресс-служба Государственной кадровой службы (ГКС) КР.

Информация о стипендиальной программе, университетах, формы заявок можно скачать по ссылке.

Для Кыргызской Республики доступны 5 магистерских программ и 1 докторская программа, перед скачиванием документов настоятельно просим ознакомиться со списком университетов – Список университетов (На сайте ГКС имеется перечень университетов)

Требования к кандидатам:

Для участия в конкурсном отборе для обучения в Республике Корея требуется: