Объявляется третий набор на магистерские программы в Южной Корее, сообщает пресс-служба Государственной кадровой службы (ГКС) КР.
Информация о стипендиальной программе, университетах, формы заявок можно скачать по ссылке.
Для Кыргызской Республики доступны 5 магистерских программ и 1 докторская программа, перед скачиванием документов настоятельно просим ознакомиться со списком университетов – Список университетов (На сайте ГКС имеется перечень университетов)
Требования к кандидатам:
Для участия в конкурсном отборе для обучения в Республике Корея требуется:
- Гражданин КР;
- Высшее образование;
- Английский язык на высоком уровне;
- Стаж работы на государственной/муниципальной службе/в государственном секторе не менее 2-х лет;
- Не старше 40 лет на 1 февраля 2021 года (желательно);
- Ранее не принимавшее участие в Стипендиальной Программе KOICA или в Стипендиальной Программе Правительства Кореи.
- Руководство на английском - Руководство на английском
- Заполнить заявку (KOICA Application Form) на английском языке (один оргинал + две копии) - Форма ;
- Сопроводительное письмо в адрес ГКС на русском языке;
- Справка с места работы на английском языке (один оригинал + две копии);
- Письмо о номинировании (nomination letter – от организации) на английском языке в адрес KOICA Kyrgyzstan Office;
- Полный пакет документов, запрашиваемый университетами Республики Кореи (один оригинал + две копии);
- Копия загранпаспорта (три копии).
- Заверенная копия трудовой книжки на русском языке.
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