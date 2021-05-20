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Объявляется третий набор на магистерские программы в Южной Корее

Объявляется третий набор на магистерские программы в Южной Корее, сообщает пресс-служба Государственной кадровой службы (ГКС) КР.

Информация о стипендиальной программе, университетах, формы заявок можно скачать по ссылке.

Для Кыргызской Республики доступны 5 магистерских программ и 1 докторская программа, перед скачиванием документов настоятельно просим ознакомиться со списком университетов – Список университетов (На сайте ГКС имеется перечень университетов)

Требования к кандидатам:

Для участия в конкурсном отборе для обучения в Республике Корея требуется:

  • Гражданин КР;
  • Высшее образование;
  • Английский язык на высоком уровне;
  • Стаж работы на государственной/муниципальной службе/в государственном секторе не менее 2-х лет;
  • Не старше 40 лет на 1 февраля 2021 года (желательно);
  • Ранее не принимавшее участие в Стипендиальной Программе KOICA или в Стипендиальной Программе Правительства Кореи.
  • Руководство на английском - Руководство на английском
  • Заполнить заявку (KOICA Application Form) на английском языке (один оргинал + две копии) - Форма ;
  • Сопроводительное письмо в адрес ГКС на русском языке;
  • Справка с места работы на английском языке (один оригинал + две копии);
  • Письмо о номинировании (nomination letter – от организации) на английском языке в адрес KOICA Kyrgyzstan Office;
  • Полный пакет документов, запрашиваемый университетами Республики Кореи (один оригинал + две копии);
  • Копия загранпаспорта (три копии).
  • Заверенная копия трудовой книжки на русском языке.
           

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