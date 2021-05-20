ГКНБ подозревает статс-секретаря Госфиннадзора в мошенничестве

Статс-секретарь Госфиннадзора Жылдыз Нурматова подозревается в мошенничестве.
По данным ГКНБ, в октябре 2020 года чиновница вошла в доверие к гражданину Ж.И. и взяла у него $22,7 тысячи. Она обещала помочь аффилированной с ней компании в участии в гостендере под ее руководством. Еще обещала потерпевшему устроить его на госслужбу на должность, где предполагаются частые зарубежные поездки за счет бюджета. Чтобы придать сделке законный вид, между Ж.И. и Жылдыз Нурматовой был составлен договор, где указаны цели для использования заемных средств.
При обыске в доме Нурматовой следователи обнаружили печати государственных и коммерческих структур. В ГКНБ подозревают, что их могли использовать для фальсификации документов и различных договоров.
В настоящее время ведется расследование по статье 204 (мошенничество) УК, устанавливаются другие факты, к которым может быть причастна Жылдыз Нурматова.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!