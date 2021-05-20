ГКНБ подозревает статс-секретаря Госфиннадзора в мошенничестве

Статс-секретарь Госфиннадзора Жылдыз Нурматова подозревается в мошенничестве.

По данным ГКНБ, в октябре 2020 года чиновница вошла в доверие к гражданину Ж.И. и взяла у него $22,7 тысячи. Она обещала помочь аффилированной с ней компании в участии в гостендере под ее руководством. Еще обещала потерпевшему устроить его на госслужбу на должность, где предполагаются частые зарубежные поездки за счет бюджета. Чтобы придать сделке законный вид, между Ж.И. и Жылдыз Нурматовой был составлен договор, где указаны цели для использования заемных средств.

При обыске в доме Нурматовой следователи обнаружили печати государственных и коммерческих структур. В ГКНБ подозревают, что их могли использовать для фальсификации документов и различных договоров.

В настоящее время ведется расследование по статье 204 (мошенничество) УК, устанавливаются другие факты, к которым может быть причастна Жылдыз Нурматова.

Источник: reporter.kg