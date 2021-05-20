Артем Новиков прокомментировал свое назначение главой РКФР

Экс-первый заместитель председателя кабинета министров Артем Новиков прокомментировал свое назначение председателем правления Российско-Кыргызского фонда развития.
Он выступил с обращением на своей странице в сети Facebook.
Артем Новиков признался, что у него состоялся «открытый и теплый разговор» с президентом Садыром Жапаровым, с председателем кабинета министров Улукбеком Мариповым.
«Сейчас в стране есть много стратегических направлений по улучшению экономической ситуации в стране, по продвижению проектов. Было поддержано решение о моем назначении в Российско-Кыргызский фонд развития со стороны руководства. Это ответственная и большая задача. Тем более что в ближайшие дни предстоит решать задачи по модернизации деятельности фонда, по возобновлению прямого финансирования», — рассказал Артем Новиков.
«Решение абсолютно согласованное. Я хотел бы сам сказать об этом во избежание каких-либо толкований», — заключил он.
На первой встрече с коллективом РКФР Артем Новиков также отметил, что уверен — в ближайшее время удастся решить вопросы по возобновлению прямого финансирования. РКФР должен реализовать те договоренности, которые достигнуты на встречах президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и России Владимира Путина. Предстоит пересмотр условий финансирования, упрощения процедур, создания более доступных кредитных продуктов для предпринимателей.
Источник: 24.kg
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