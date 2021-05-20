Милиция с поличным поймала женщину, пытавшуюся подкупить депутата местного кенеша

ГУВД Чуйской области проводит досудебное расследование по выявленному факту подкупа голосов избирателей.
Так, по данным ГУВД, в милицию обратилась депутат местного кенеша одного из районов Чуйской области, которая заявила, что ряд депутатов предпринимали попытки подкупить ее голос в пользу кандидата на выборах председателя (спикера) местного кенеша. За ее голос ей была предложена сумма в размере 85 тысяч сомов.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по ст. 192 (Подкуп голосов избирателей) УК КР и начато досудебное расследование.
18 мая в момент передачи денежных средств в размере $700 и 25 тыс 500 сомов на месте с поличным была задержана гражданка А.Г., ее доставили в ГУВД Чуйской области.
В настоящее время осуществляются следственные мероприятия, по результатам которых будет дана юридическая оценка действиям каждого из фигурантов дела, отметили в ГУВД.
Источник: Элгезит
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