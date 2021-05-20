Зампредседателя кабмина Азамат Дыйканбаев задержан за взятку

Высокопоставленного чиновника водворили в ИВС СИЗО ГКНБ
Заместитель председателя кабинета министров, министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев задержан. Информацию об этом Vesti.kg подтвердили в ГКНБ.
Сообщается, что Дыйканбаев задержан по факту вымогательства взятки в особо крупном размере. Зампредседателя кабмина водворили в ИВС СИЗО ГКНБ.
Госкомитет нацбезопасности начал досудебное производство по заявлению представителя иностранной компании, реализующей второй этап проекта «Безопасный город», по факту вымогательства взятки в особо крупном размере за положительное решение вопроса о продлении срока исполнения договора по отмеченному проекту.
«С учетом проводимых на государственном уровне масштабных мероприятий по привлечению инвестиций в республику и защите прав и законных интересов инвесторов, государственные служащие, причастные к совершению подобных преступлений, будут привлекаться к уголовной ответственности вне зависимости от занимаемой должности, регалий и заслуг», - отметили в госкомитете.
Источник: vesti.kg
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