(Фото) Команда Вооруженных Сил Кыргызстана примет участие в учениях в Великобритании

В завершении встречи обе стороны выразили готовность впредь продолжать совместную работу в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности государств.

В Бишкеке сегодня, 20 мая, состоялась встреча министра обороны КР Таалайбека Омуралиева с послом Великобритании в КР Чарльз Гарреттом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в своей вступительной речи Омуралиев отметил, что двусторонние военные отношения между странами носят постоянный и планомерный характер, а также имеют высокую динамику развития.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в военной области между двумя странами, включая участие команды Вооруженных Сил Кыргызстана в учениях «Кембрийский патруль», которые пройдут в Великобритании, а также взаимодействие в сфере обороны согласно Плана двустороннего сотрудничества.

Участники встречи также отметили активизацию двусторонних контактов между военными ведомствами, а также совместных усилий в целях успешного развития и расширения связей между Кыргызстаном и Великобританией.

В завершении встречи обе стороны выразили готовность впредь продолжать совместную работу в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности государств.

Источник: Кабар