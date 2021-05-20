(Фото) Команда Вооруженных Сил Кыргызстана примет участие в учениях в Великобритании

В завершении встречи обе стороны выразили готовность впредь продолжать совместную работу в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности государств.
В Бишкеке сегодня, 20 мая, состоялась встреча министра обороны КР Таалайбека Омуралиева с послом Великобритании в КР Чарльз Гарреттом.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в своей вступительной речи Омуралиев отметил, что двусторонние военные отношения между странами носят постоянный и планомерный характер, а также имеют высокую динамику развития.
В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы сотрудничества в военной области между двумя странами, включая участие команды Вооруженных Сил Кыргызстана в учениях «Кембрийский патруль», которые пройдут в Великобритании, а также взаимодействие в сфере обороны согласно Плана двустороннего сотрудничества.
Участники встречи также отметили активизацию двусторонних контактов между военными ведомствами, а также совместных усилий в целях успешного развития и расширения связей между Кыргызстаном и Великобританией.
В завершении встречи обе стороны выразили готовность впредь продолжать совместную работу в интересах укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности государств.
Источник: Кабар
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