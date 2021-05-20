Из «Кыргыз Темир Жолу» вывели 500 млн сомов. ГКНБ сообщил подробности дела в отношении Василия Дашкова

ГКНБ КР выявил коррупционную схему по выводу денежных средств из ГП «Кыргыз темир жолу».
Так, по данным пресс-службы Госкомитета, установлено, что ответственными лицами ГП «НК «Кыргыз Темир Жолу» в период с мая 2020 года по апрель 2021 года было перечислено в адрес ОсОО «АтомГрупп» и ОсОО «Генезис Плюс» более 500 млн сомов под видом оплаты за поставку товарно–материальных ценностей и услуг.
При этом установлено, что ГП «НК «Кыргыз Темир Жолу» за указанный период договора с указанными компаниями на поставку товарно–материальных ценностей не заключало.
В ГКНБ отметили, что в настоящее время продолжаются мероприятия по установлению ущерба, нанесенного бюджетным интересам ГП.
Вместе с тем, 18 мая в рамках досудебного производства задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ:
начальник финансового департамента ГП «НК «Кыргыз Темир Жолу» К.Б.Т.,
руководители ОсОО «А.Г.» — А.А.И. и ОсОО «Г.П.» — М.Г.Р., в т.ч. сын генерального директора ГП «НК «Кыргыз Темир Жолу» — Д.В.А. — Д.Д.В., который также является участником данной коррупционной схемы.
При этом, самому Д.Д.В. (Василий Дашков) вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «мошенничество» и в отношении него Первомайским судом Бишкека по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на условиях возмещения нанесенного ущерба в течении одного месяца, т.е. до 18 июня 2021 года.
Напомним, Василия Дашкова задержали накануне сотрудники ГКНБ КР.
Источник: Элгезит
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