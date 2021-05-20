(Фото) ГКНБ выявил, что за большие деньги людей продолжали хоронить на закрытом Юго-западном кладбище

Сотрудники Бишкекского агентства ритуальных услуг получали до 5 тысяч долларов.

Одного задержали с поличным

ГКНБ выявил устойчивую коррупционную схему в муниципальном предприятии «Бишкекское агентство ритуальных услуг» (МП «БАРУ») мэрии Бишкека.

Установлено, что отдельные сотрудники МП «БАРУ» за денежное вознаграждение в размере от 1000 до 5000 долларов производили захоронения на Юго-Западном кладбище в селе Чон-Арык путем подлога официальных документов, оформляя их как захороненных на других кладбищах.

Так, 18 мая 2021 года ГКНБ задержан сотрудник МП «БАРУ» «А.А.» при получении 40 000 сомов за захоронение усопшего на законсервированном кладбище в Чон-Арыке.

Задержанный «А.А.» водворен в ИВС ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ продолжает дальнейшие мероприятия по установлению причастных к противоправной деятельности работников МП «БАРУ».

Ведется следствие.

Напомним, в связи с отсутствием свободных участков, с 1 января 2021 года Юго-западное кладбище закрыто для захоронения.

Пресс-центр ГКНБ

