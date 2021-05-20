Добыча золота на «Кумторе» будет совершаться подземным путем.
Об этом на пресс-конференции сообщил внешний управляющий компании «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук.
По его словам, меняется стратегия работы Centerra Gold Inc.
«У нас есть более рентабельный способ работы, объемы, возможно, упадут, но мы знаем, где и как восстановить», - сказал он и добавил, что это будет экологический способ добычи.
Также Болтурук выразил недоумение тому, что, несмотря на два года работы по подготовке для добычи золота подземным путем, на которые потрачено 180 млн долларов, компания «Кумтор» решила вернуться к верхней добыче.
Источник: Кабар
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