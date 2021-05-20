Зарплату сотрудникам «Кумтора» сокращать не будут

Зарплату сотрудникам «Кумтора» сокращать не будут.

Об этом на пресс-конференции сообщил внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук.

По его словам, сотрудники получат аванс 28 мая, а зарплату - 15 июня.

Более того, Болтурук сказал, что планируется увеличить численность сотрудников.

«У нас есть месторождения Алтынкен, Эти-Батыр. Там не хватает людей. Мы будем готовить кадры на «Кумторе» и переводить на другие месторождения», - сказал он.

Источник: Кабар