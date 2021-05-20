Зарплату сотрудникам «Кумтора» сокращать не будут.
Об этом на пресс-конференции сообщил внешний управляющий «Кумтор Голд Компани» Тенгиз Болтурук.
По его словам, сотрудники получат аванс 28 мая, а зарплату - 15 июня.
Более того, Болтурук сказал, что планируется увеличить численность сотрудников.
«У нас есть месторождения Алтынкен, Эти-Батыр. Там не хватает людей. Мы будем готовить кадры на «Кумторе» и переводить на другие месторождения», - сказал он.
Источник: Кабар
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