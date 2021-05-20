Болтурук: Покидая КР руководство Центерры и Кумтора заблокировали ПО, управляющее рудником

По это й программе работают все отделы, такие как снабжение, техническое обслуживание, финансовый отдел, все склады, обогатительная фабрика, инженерные и другие отделы.

Перед тем, как покинуть Кыргызстан, руководство Centerra Gold и Кумтора заблокировали доступ к программному обеспечению компании «Кумтор голд компани». Об этом заявил внешний управляющий на Кумторе Тенгиз Болтурук.

«Вчера я посетил рудник КГК и встречался с коллективом компании. Я последний раз был там в декабре прошлого года. На сегодня мы официально заявляем, что руководство компании Centerra Gold и бывшие руководители компании «Кумтор голд компани», которые неожиданно покинули страну, предприняли меры по блокировке деятельности компании КГК», — сообщил Болтурук.

По его словам, заблокирован доступ всем работникам КГК к системам информационных технологий управления рудником, а именно к программе Ellipse, которая управляет всеми предприятиями.

«По это й программе работают все отделы, такие как снабжение, техническое обслуживание, финансовый отдел, все склады, обогатительная фабрика, инженерные и другие отделы. Без данной программы очень сильно усложнилась работа и все перешло в ручной режим. Также заблокирована программа Armsoft, программа для управления всеми кадрами, внесения графиков работы и вся информация по сотрудникам», — отметил Тенгиз Болтурук.

Напомним, 17 мая парламент Кыргызстана поручил кабинету министров временно ввести внешнее управление в «Кумтор Голд Компани». На заседании Жогорку Кенеша было отмечено, что внешнее управление на Кумторе вводится на три месяца, но при необходимости этот срок может быть продлен еще на три месяца. Внешним управляющим назначен Тенгиз Болтурук.

Ранее Centerra Gold Inc. заявила о незаконных действиях правительства Кыргызстана и инициировала арбитражное разбирательство.

Источник: Элгезит