ЦИК назначила выборы мэров 13 городов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана назначила выборы мэра в 13-и городах.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, выборы градоначальников пройдет в городах Баткен, Джалал-Абад, Сулюкта, Балыкчи, Кызыл-Кия, Исфана, Айдаркен, Кадамжай, Кербен, Шопоков, Кайынды, Кемин, Орловка.
Мэров указанных городов депутаты местных кенешей изберут 7 июня 2021 года. Территориальным избирательным комиссиям поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!