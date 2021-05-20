ЦИК назначила выборы мэров 13 городов

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызстана назначила выборы мэра в 13-и городах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, выборы градоначальников пройдет в городах Баткен, Джалал-Абад, Сулюкта, Балыкчи, Кызыл-Кия, Исфана, Айдаркен, Кадамжай, Кербен, Шопоков, Кайынды, Кемин, Орловка.

Мэров указанных городов депутаты местных кенешей изберут 7 июня 2021 года. Территориальным избирательным комиссиям поручено организовать проведение выборов в соответствии с законодательством и с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил.

Источник: Элгезит