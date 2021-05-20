Артем Новиков назначен главой Российско-Кыргызского Фонда развития

Артем Новиков назначен председателем правления Российско-Кыргызского Фонда развития.
Как сообщает пресс-служба кабмина, в соответствии со статьей 8 Устава РКФР Азиз Аалиев освобожден от занимаемой должности председателя правления РКФР.
Одновременно с этим Артем Новиков назначен на должность председателя правления Российско-Кыргызского Фонда развития сроком на 3 года.
Соответствующее решение подписал глава кабмина КР Улукбек Марипов.
Напомним, Новиков являлся первым заместителем председателя кабинета министров КР.
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