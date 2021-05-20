Жена Акылбека Жапарова ответила на обвинения сына Атамбаева в адрес мужа

По «Кумтору»: доказательства были даны в акте Счетной палаты, написанного, кстати, еще во времена вашего отца…»

Супруга депутата Жогорку Кенеша, председателя государственной комиссии по проверке деятельности Кумтора Акылбека Жапарова Анара Жапарова ответила на обвинения Сеида Атамбаева в адрес ее мужа. В ее посте, опубликованном в Instagram говорится:

«Да, Акылбек Усенбекович в политике давно, имеет свое место, слово, вес. Еще в 2005 году перешел в оппозицию против Аскара Акаева. Да, работал в команде Бакиева, как и ваш отец.

Когда ваш отец продавал объекты фабрики, у меня был бизнес. Это были долгие 2000-ные. Вы пишете, что, может быть, это небольшой товарооборот для сына президента, но я заплатила около 1,5 миллиарда сомов налогов с этого малого бизнеса без всяких схем!

При этом вашему отцу мы ничего не должны!

Мы купили склад за большие деньги, продавая собственность внутри фабрики. Ну и что?! В 2017 году против Акылбека Усенбековича было возбуждено уголовное дело. Повесили на него 200 миллионов сомов, которых он даже в глаза не видел?! Мы знаем только силу «черного» пиара. Если на то пошло, то только 2,6 % акций этого АО мы имеем. А все остальные деньги еще Максим Бакиев, Ширшов потратили в 2009 году.

По «Кумтору»: доказательства были даны в акте Счетной палаты, написанного, кстати, еще во времена вашего отца…»

Напомним, ранее сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеид на своей странице в соцсетях написал оскорбительный пост в отношении Акылбека Жапарова.

«Акылбек Жапаров на пороге своего политического пути приходил на работу к моему отцу, как серая мышка, в старом костюме и просил работу. Отводил моего брата в детский сад, как бедолага. Эй, Акылбек Жапаров! Вы уже достаточно взрослый, может, прекратите свои «крысиные» дела? Молодежь и без того ненавидит вас.

Когда-то, когда мой отец был в оппозиции, вы ведь приезжали в село попрошайничать. Тогда вы не могли примкнуть ни к оппозиции, ни к Бакиеву. Умоляли моего отца, а потом продались Бакиеву, называя его «ваше превосходительство». Вы приходили в наш дом, варили самовар. Вы помните этот день?

У вас, оказывается, нет совести! Теперь вы пинаете заключенного человека. Вкратце вы не мужчина», — написал он.

Источник: Элгезит