На месте ядерного взрыва в США нашли неизвестное вещество

Группа исследователей из США и Италии обнаружила неизвестный ранее квазикристалл, образовавшийся на месте взрыва первого ядерного устройства "Тринити" в Аламогордо, штат Нью-Мексико. Об этом сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Находка представляет собой соединение состава Si61Cu30Ca7Fe2 и является икосаэдром по структуре.

Кристалл нашли в образце красного тринитита — стекла, сплавленного из песка и меди из линий электропередач, используемых для ядерного испытания, отмечает РИА Новости.

Квазикристаллы представляют собой твердые тела, состоящие из атомов, которые не образуют кристаллические решетки, но обладают упорядоченной структурой и другими характеристиками обычных кристаллов, включая способность когерентно рассеивать падающее излучение.

Открытие поможет лучше понять последствия ядерных взрывов. Ученые рассказали, что обычно анализируют радиоактивный мусор и газы, чтобы понять, как было построено оружие или какие материалы в нем содержались. Но они довольно быстро распадаются, а квазикристаллы способны существовать вечно.

Взрыв "Тринити" произошел в 1945 году на полигоне Аламогордо в американском штате Нью-Мексико. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 21 килотонне тротила.

Испытания проводились в рамках Манхэттенского проекта, в ходе которого в США создали три атомные бомбы. На испытаниях "Тринити" взорвали снаряд под названием "Штучка", две другие бомбы этого типа — "Малыш" и "Толстяк" — сбросили на Хиросиму и Нагасаки.

