Василий Дашков будет находиться под домашним арестом до 18 июля

Такую меру пресечения экс-гендиректору «Кыргыз темир жолу» избрал Первомайский райсуд

Экс-гендиректор ГП «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков, подозреваемый в коррупции, будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского райсуда Бишкека.

«Постановлением Первомайского районного суда от 18 мая 2021 года ходатайство старшего прокурора Управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики удовлетворено, и в отношении подозреваемого Дашкова В.А. применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 18 июля 2021 года», — говорится в пресс-релизе.

Источник: vesti.kg