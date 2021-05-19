Василий Дашков будет находиться под домашним арестом до 18 июля

Такую меру пресечения экс-гендиректору «Кыргыз темир жолу» избрал Первомайский райсуд
Экс-гендиректор ГП «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков, подозреваемый в коррупции, будет находиться под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского райсуда Бишкека.
«Постановлением Первомайского районного суда от 18 мая 2021 года ходатайство старшего прокурора Управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики удовлетворено, и в отношении подозреваемого Дашкова В.А. применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 18 июля 2021 года», — говорится в пресс-релизе.
Источник: vesti.kg
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