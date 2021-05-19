В Кыргызстане жителей приграничных районов хотят привлечь к охране госграниц и выдать оружие

На общественное обсуждение с 19 мая 2021 года выносится проект Закона «О внесении изменений в Закон «О пограничных уполномоченных».

Инициаторы: депутаты Жогорку Кенеша А.Нурбаев, И.Пирматов, Ж.Акаев, М.Жеенчороев, А.Сулайманов, К.Орозова, У.Садиков.

Согласно документу, данный законопроект разработан в целях способствовать охране и защите государственной границы КР, проведению пограничного контроля, предупреждению и предотвращению посягательств суверенитету и территориальной целостности нашей страны и дать дополнительные права и гарантии пограничным уполномоченным.

Закон «О пограничных уполномоченных» принят 3-марта 2015 года в целях привлечения граждан, проживающих в приграничных территориях, в защиту государственной границы КР, обеспечение ее территориальной целостности. Пограничные уполномоченные, согласно вышеуказанного Закона, оказывают помощь пограничной службе в передаче различного рода информаций. В настоящее время, в целом по республике имеется 140 пограничных уполномоченных, в последние 5 лет среди них не имеются лиц, получивших ранения и пострадавших во время исполнения служебных обязанностей.

В законопроекте предлагается рассмотреть расширение прав пограничных уполномоченных, в том числе дать им право пройти учебу и военную подготовку согласно специального плана, применять стрелковое оружие. А также рассматривается дача гарантии на страхование жизни и здоровья пограничных уполномоченных наравне с военнослужащими КР.

Привлечение местных жителей, хорошо знающих географическое расположение и состояние местностей, к вопросам охраны государственной границы является требованием времени и это явственно подтверждает последние события. Предпринятые 28-30 апреля 2021 года действия соседнего Таджикистана, являющиеся открытым агрессивным актом, привели к гибели 36 наших граждан, ранению более 200 граждан. Были разрушены, сожжены сотни жилых домов и иных сооружений. Среди них социальные объекты: детские сады, школы, медицинские пункты, части противопожарной охраны, продовольственные магазины, заправочные станции, а также пограничная застава Кыргызской Республики. Вследствие этих разрушений наша страна понесла огромные убытки.

Все это подтверждает, что пограничные уполномоченные оказывают помощь пограничной службе в защите суверенитета и территориальной целостности Кыргызской Республики, защите безопасности наших граждан и их имущества, необходимых социальных объектов. Предусмотренные в законопроекте нормы дают гарантии страховать их жизнь и здоровье.

Источник: Кабар