Медетбек Букуев и Арслан Койчиев назначены советниками президента

Букуев Медетбек Омошевич назначен советником президента.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Медетбеку Букуеву 65 лет. Профессор, работает в КНУ. Является одним из основателей Ассоциации мини-футбола Кыргызстана.



Букуев значился в списке партии «Мекенчил» (№33) на последних выборах в Жогорку Кенеш.

Другим указом Койчиев Арслан Капайович также назначен советником президента.

Арслану Койчиеву 56 лет. Он окончил Исторический факультет Кыргызского Государственного университета, а также школу Востоковедения и Африки Лондонского Университета в г. Лондон.

Долгое время работал продюсером Кыргызской редакции Всемирной Службы радио Би-би-си.

Кандидат исторических наук, член Общества историков Кыргызстана.

Автор нескольких литературных произведений на тему истории кыргызов. Наиболее известной из них является книга «Мисмилдирик», в которой описывается трагическая судьба кыргызов во время восстания 1916 года.

Источник: Элгезит