Медетбек Букуев и Арслан Койчиев назначены советниками президента

Букуев Медетбек Омошевич назначен советником президента.
Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Медетбеку Букуеву 65 лет. Профессор, работает в КНУ. Является одним из основателей Ассоциации мини-футбола Кыргызстана.
Букуев значился в списке партии «Мекенчил» (№33) на последних выборах в Жогорку Кенеш.
Другим указом Койчиев Арслан Капайович также назначен советником президента.
Арслану Койчиеву 56 лет. Он окончил Исторический факультет Кыргызского Государственного университета, а также школу Востоковедения и Африки Лондонского Университета в г. Лондон.
Долгое время работал продюсером Кыргызской редакции Всемирной Службы радио Би-би-си.
Кандидат исторических наук, член Общества историков Кыргызстана.
Автор нескольких литературных произведений на тему истории кыргызов. Наиболее известной из них является книга «Мисмилдирик», в которой описывается трагическая судьба кыргызов во время восстания 1916 года.
Источник: Элгезит
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