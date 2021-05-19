Размороженный «Спутник V». Выговор получили пять сотрудников ЦСМ

Сейчас стоит вопрос возмещения размороженных 994 доз.
За размороженную вакцину от коронавируса «Спутник V» выговоры получили пять сотрудников центра семейной медицины № 2. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.
По ее словам, по итогам расследования выговор вынесен заведующему ЦСМ, его заместителю и трем сотрудникам прививочного кабинета.
«Случай отключения холодильника зафиксирован 30 апреля. Вакцины заактированы и изъяты, чтобы их не поставили никому из граждан. Всего разморожено 994 дозы», — сказала вице-мэр.
Виктория Мозгачева отметила, что в целях недопущения подобных инцидентов усилили работу в организациях здравоохранения по ответственности за процесс вакцинации, хранения и применения препаратов. «Это все должно быть под строгим контролем. Нужно максимально приложить усилия, чтобы подобное не повторилось», — подчеркнула она.
Сейчас стоит вопрос возмещения размороженных 994 доз.
Ранее в Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора. Эта вакцина поступила по линии гумпомощи.
Большую часть «Спутника» Кыргызстан закупил примерно по $20 за два компонента вакцины.
Источник: 24.kg
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