Размороженный «Спутник V». Выговор получили пять сотрудников ЦСМ

Сейчас стоит вопрос возмещения размороженных 994 доз.

За размороженную вакцину от коронавируса «Спутник V» выговоры получили пять сотрудников центра семейной медицины № 2. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева.

По ее словам, по итогам расследования выговор вынесен заведующему ЦСМ, его заместителю и трем сотрудникам прививочного кабинета.

«Случай отключения холодильника зафиксирован 30 апреля. Вакцины заактированы и изъяты, чтобы их не поставили никому из граждан. Всего разморожено 994 дозы», — сказала вице-мэр.

Виктория Мозгачева отметила, что в целях недопущения подобных инцидентов усилили работу в организациях здравоохранения по ответственности за процесс вакцинации, хранения и применения препаратов. «Это все должно быть под строгим контролем. Нужно максимально приложить усилия, чтобы подобное не повторилось», — подчеркнула она.

Сейчас стоит вопрос возмещения размороженных 994 доз.

Ранее в Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора. Эта вакцина поступила по линии гумпомощи.

Большую часть «Спутника» Кыргызстан закупил примерно по $20 за два компонента вакцины.

Источник: 24.kg