Бишкекчане должны за тепло и горячую воду 401 миллион сомов

Дебиторская задолженность абонентов перед ОАО "Бишкектеплосеть" составляет 401 миллион сомов.

При этом принять ко многим абонентам серьезные санкции энергетикам часто не удается.

- Тариф у нас социальный, покрывающий лишь половину себестоимости тепловой энергии, вырабатываемой на ТЭЦ, - сообщил первый заместитель генерального директора по техническим вопросам ОАО "Бишкектеплосеть" Ян Дагай. – А кубометр горячей воды и вовсе обходится 64 сома для конечного потребителя. Вдумайтесь, тонна воды за 64 сома! Для сравнения, сколько стоит столовая вода в бутылках? Хотя на ее добычу и расфасовку вряд ли тратится столько денег, сколько на приготовление горячей воды, которую ТЭЦ берет у "Бишкекводоканала", химически ее очищает, затем мы гоним ее по километрам труб и доставляем прямо до крана. Даже в ларек идти не надо, как за столовой. Но даже при таком положении у нас числится большое количество должников. Сумма задолженности составляет 401 миллион сомов. Взыскивать средства очень тяжело. Основным инструментом является подача иска в судебные органы.

По его словам, принять более действенные меры довольно проблематично. Например, в домах новой постройки системы горячего и теплоснабжения идут конкретно на каждую квартиру. Поэтому отключить от тепла неплательщиков не составляет никакого труда – закрыть краны, находящиеся в подъезде или в специальных помещениях, и поставить пломбы. В крайнем случае, обрезать трубы с помощью сварки.

- В домах советской постройки стояки общие. Для того, чтобы отключить должника нужно попасть в его квартиру и отрезать батареи и коммуникации с горячей водой от системы. По моему опыту, только примерно в 5 процентах случаев удается попасть в квартиру, чтобы провести эти процедуры. В остальных горожане просто не открывают двери, увидев в дверной глазок людей в униформе, - отметил он.

Также энергетик дал разъяснение по наболевшему вопросу, почему после выключения отопления приходится подолгу спускать воду из крана, чтобы она стала горячей.

- Эта проблема актуальна для всего города. И связана она с тем, что во Фрунзе спроектировали и построили систему теплоснабжения в которой, как ее часть, функционирует система горячего водоснабжения тупикового типа. Зимой, пока отопление подается в квартиры горожан, задействованы две трубы – подающая и обратная. Поэтому есть постоянная циркуляция и вода не остывает.

Летом обратный трубопровод отключается и остается только подача. Пока днем горожане пользуются горячей водой, все нормально. Но за ночь, так как нет протока, она остывает в трубах.

В советское время это не представляло особой проблемы – проснулся утром, открыл кран, а сам пошел по своим делам. Но с появлением счетчиков ситуация резко изменилась. Горожане стараются экономить, а потому не могут позволить себе поступить таким образом. И чем больше счетчиков, тем меньше народа сбрасывает ресурс вхолостую.

Решение у этой проблемы одно – сделать циркуляцию круглогодичной. Технически это не составляет никакого труда. Достаточно подключить вторую трубу, запустить насосные станции, работающие зимой, и вопрос решится.

Вопрос в финансах. Включение в работу второй трубы повлечет за собой увеличение тепловых потерь в два раза. Помимо этого вырастает потребление электроэнергии, которую расходуют насосные станции. Сюда же добавим оплату работы персонала, который их обслуживает. Это значительные затраты, которые нужно как-то компенсировать. У "Бишкектеплосети" таких денег. Все, что нам удается собрать, мы пускаем на текущие ремонты. И то не хватает. Поэтому нужен источник финансирования, - заключил Ян Дагай.



Источник: vb.kg