Эксперт: Внешнее управление на Кумторе – это оправданный и верный шаг

Я приветствую, что парламент и президент инициировали ввести внешнее управление.

17 мая в Жогорку Кенеше состоялось внеочередное заседание, посвященное обсуждению ситуации вокруг золоторудного предприятия «Кумтор», разрабатываемого канадским оператором «Centerra Gold Inc.». В ходе заседания члены госкомиссии по проверке деятельности компании «Кумтор» озвучили выводы проделанной работы перед депутатами ЖК КР. Члены комиссии, выступая с докладом, попросили народных избранников поддержать инициативу введения временного внешнего управления на «Кумтор Голд Компани», и продлить работу комиссии до окончания разбирательств.

По итогам заседания депутаты Жогорку Кенеша КР одобрили предложение госкомиссии и рекомендовали кабинету министров ввести временное внешнее управление в «Кумтор Голд Компани» в связи с безответственными действиями «Centerra Gold Inc.» в сфере пользования недрами, нарушении экологических норм, а также назначить временного внешнего управляющего. Также парламент одобрил проделанную работу комиссии и продлил ее работу до окончания разбирательств.

По словам эксперта Бейшена Ишенова, это был оправданный шаг правительства и президента. Собеседник отметил, что подобные меры по необходимости вводятся во всех развитых странах мира.

«Я приветствую, что парламент и президент инициировали ввести внешнее управление. Если топ-менеджеры "Центерра голд" выехали из страны, это не значит, что рудник остановится. Рабочие граждане нашей страны так же будут работать и получать свою зарплату. Процесс будет продолжаться», - говорит эксперт.

По мнению Ишенова, такой метод применяется во всех развитых странах мира. Он отмечает, что внешнее управление вводится тогда, когда создается такая ситуация, когда это необходимо.

«Это не только политическое решение, это еще и экономическое и экологическое решение. 30 с лишним лет мы отдавали наши богатства иностранным компаниям, а они допустили много нарушений, я имею в виду в первую очередь в экологическом плане. Мы должны получать больше, аффинировать, обрабатывать, перерабатывать золото и продавать на внешнем рынке, это наши доходы, которые очень нам нужны в настоящее время. Я считаю, что это верный и оправданный шаг правительства, который инициировал президент», - сообщил Ишенов.

Источник: ИАЦ «Кабар»