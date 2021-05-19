Дооронбек Адаханов: “ПИРАМИДА" - это как тот камень, что был добыт и потом обточен. И сейчас мы приложим все усилия, чтобы этот камень обрел изящную огранку, превратившись в истинную драгоценность

Бишкек, "Саясат. kg". "Были осуществлены командировочные поездки наших сотрудников за рубеж, чтобы получить опыт у лучших корреспондентов, профессионалов своего дела".

- Дооронбек Адаханович, в этом году Медиахолдингу «Пирамида» исполняется 30 лет, с чем я Вас поздравляю. Как долго Вы находитесь «у руля» и какие изменения произошли на канале как в качестве вещания, так и с точки зрения организации работы? Какие задачи вы поставили перед командой телеканала, придя на пост директора?

- Мне выпала честь стать заместителем генерального директора ОсОО МЕДИАХОЛДИНГ «ПИРАМИДА» в 2016 году. Конечно, за это время были взлеты и падения, но благодаря сплоченному коллективу нам удалось зарядиться новой энергией и двигаться вперед. На тот момент телеканал находился на грани банкротства с многомиллионными долгами, не имел четкого плана развития. Нами была разработана долгосрочная стратегия развития: обновили стиль, формат подачи медиапродукции, проведена работа по позиционированию определения новой целевой аудитории. Отдельное внимание уделено запуску новых проектов. И самый важный момент – проведена «техническая революция». Приобретены видеокамеры последней модели, которые позволяли подавать телевизионную картинку в HD-качестве, перешли на цифровое вещание, также установлены LED-экраны в студиях утренней и новостной программ. В целом вложено много средств и усилий на улучшение материально-технической базы. Раньше из-за отсутствия транспорта сотрудникам было затруднительно передвигаться по городу и выезжать на загородные съёмки. Были приобретены легковые, служебные автомашины для работников новостной службы, утренней передачи и для всех тех, кто занят медиапроектами.

- О каких проектах идет речь? И расскажите о редакционной политике телеканала нашим читателям

- Здесь нужно подчеркнуть, что с 2010 года новостная служба «Пирамиды» практически прекратила транслироваться, сотрудников распустили в отпуск без содержания. Спустя шесть лет русская и кыргызская редакции возобновили работу и стали выпускать видеопродукт, интересный как для зрителей, так и для профессионалов, со своими особенностями и «фишечками». Мы стараемся делать собственный контент, подходя к процессу качественно с большой ответственностью. Успешно реализуются такие проекты как “Убада жана аракет” (Обещание и старание) , “Акцент” и “Акцент – город”, “Мост - дружбы”, “Чай устундо сырдашуу” (Беседа за чашкой чая), “Танкы тамаша” (Утренние шутки), “Турмуш” (Жизнь), “Парламент”, “Кун тартибинде” (Повестка дня), также “Дайым даамдуу” (Всегда вкусно), ”Санжыра”, “Аттила – Великий кыргызский баатыр”, “Элчи”, “Укурук”, “Жарым кашык музыка” и другие проекты. К примеру, такие, казалось бы, распространенные на ТВ аналитические программы как “Жума жыйынтыгы” и “Итоги недели” стали выходить в эфир с 2016 года с приходом нашей команды. Парламентские заседания транслируются в прямом эфире по средам и четвергам. Конечно, у нас нет задачи опередить электронные СМИ, мы не соревнуемся с ними в оперативности. На телевидении процесс выпуска материала довольно продолжительный: выехать, снять, сделать монтаж, озвучить и т.д. Зато у нас есть возможность провести анализ происходящего, и мы стараемся сделать новость как можно более интересной за время подготовки материала к выходу: показать ее с разных сторон, узнать мнения экспертов о событии.

- Насколько нам известно, телеканал также поменял и свое местоположение?

- Все верно. Раньше медиахолдинг располагался в здании одноэтажного частного комплекса по улице Жантошева. И нужно признать, там не было элементарных условий: тесные коридоры, маленькие кабинеты, старые санузлы, словом, офис чем-то напоминал “китайский квартал” (шутит). Сейчас “Пирамида” находится в типографическом здании “Учкун” на пересечении улиц Кулатова и Ибраимова, на седьмом и шестом этажах. Коллектив состоит из порядка 70 сотрудников, куда входят журналисты, технические сотрудники, программисты, офисные менеджеры и водители.

- За последние несколько лет мы видим, как развивается сотрудничество с международными медиакомпаниями. Расскажите о своих партнерах?

- Спасибо за интересный вопрос. На протяжении семи лет проводилась колоссальная работа по расширению мультимедийных горизонтов. Заключены договоры со многими международными телевизионными каналами как дальнего, так и ближнего зарубежья. За это время аудитория нашего канала увеличилась вдвое. Мы в свою очередь также заинтересованы в том, чтобы получать как можно больше информации, в том числе от партнеров. Подписаны Меморандумы о сотрудничестве с такими крупными тв-гигантами как немецкая международная телерадиокомпания “Deutsche Welle”, видеоагентство “Ruptly”, входящее в состав компании “Russia Today”. При содействии Японского посольства и Японского фонда мы осуществили показ нескольких популярных сериалов. Также при поддержке посольства Кореи были запущены анимационный и развлекательный контент. Кроме того подписаны медиасоглашения с печатными изданиями: «Российская газета в КР», «Вечерний Бишкек».

Благодаря сотрудничеству с международной медиаорганизацией «Turkel» в эфир выходят программы «Мост дружбы” и “Дипломат”. Также в лице медиа Туркел открываются представительства “Пирамиды” с корпунктом в Турции, Азербайджане и Грузии. Стремительно развивается партнерство и со всеми посольствами иностранных государств в Кыргызстане. Были осуществлены командировочные поездки наших сотрудников за рубеж, чтобы получить опыт у лучших корреспондентов, профессионалов своего дела.

- Судя по тому, какой рывок совершил телеканал за сравнительно небольшое время, наверняка в будущем у Вас намечены большие планы по трансформированию канала?

- Возвращаясь к первому вопросу. Я возглавляю телеканал с прошлого года. С этого момента на мои плечи легла большая нагрузка по совершенствованию компании в условиях большой конкуренции на медиарынке. Мы планируем провести масштабное мероприятие в честь 30-летия “Пирамиды”, куда приглашены зарубежные гости, наши иностранные партнеры, известные госдеятели Кыргызстана. Главный гость – Президент КР. В настоящее время мы заняты организационными вопросами, процесс кипит, осталось мало времени. Мы хотим показать всю проделанную творчческую работу тех, кто внес свою лепту в становление телеканала “ПИРАМИДА”. Мы постараемся организовать концертную программу на высоком юбилейном уровне, поднять настроение и на время окунуться в эпоху рассвета, падения и возрождения народно любимой “Пирамиды”, которая объединила и выпустила известных личностей разного поколения. Приглашаем и Вас посетить мероприятие.

- Благодарим за приглашение! Спасибо за беседу, Дооронбек Адаханович. Желаем Вам успешно воплотить все намеченные планы и идеи!

- Спасибо вам за предоставленную возможность рассказать о нашем телеканале! Хотелось бы в конце сделать небольшую ремарку. “ПИРАМИДА" - это как тот камень, что был добыт и потом обточен. И сейчас благодаря стараниям нашей команды я приложу все усилия, чтобы этот камень обрел изящную огранку, превратившись в истинную драгоценность.