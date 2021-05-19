В России хотят предоставить новые возможности для мигрантов

В России разрабатываются нормативные акты, согласно которым мигрантов будут пускать в страну по аккаунту на госуслугах.

В частности, как сообщает "Парламентская газета", на портале появится отдельная учетная запись, которая откроет новые возможности для иностранцев.

При пересечении границы России они смогут предварительно подтвердить свою личность с помощью кода активации, который им вышлют при регистрации на портале госуслуг. Эта запись также даст мигрантам возможность через Интернет официально заключать трудовые договоры, получить СНИЛС, записываться на приём на оформление патента.

Проект приказа, предполагающий такие нововведения, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ уже опубликовало на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ появился во исполнение планов этого ведомства и МВД создать единую информационную платформу учёта иностранных граждан, включающую их цифровые профили. В профилях будет содержаться информация о правовом статусе иностранцев, их биометрические данные, сведения о месте жительства и работе.

Как подчеркивала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на недавней сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ, платформа позволит трудовым мигрантам получать государственные услуги в России и оформлять документы в электронном виде. В частности, поможет устраиваться на работу, подтверждать обучение, вносить обязательные налоговые и другие платежи, пользоваться информационными сервисами. Кроме того, через платформу они будут получать рассылку о необходимости вовремя покинуть страну, отметили в МВД.

По словам первого заместителя председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, единая информационная платформа учёта иностранцев позволит чётко определять, кто въезжает в Россию, работает и имеет в дальнейшем планы на гражданство или вид на жительство. А ещё не допустить проникновения в Россию "различных радикальных элементов и ранее выдворенных иностранцев".

Напомним, что в начале нынешнего года заместитель начальника Управления по вопросам внешней трудовой миграции Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Павел Дутов сообщал, что ведомство планирует в течение года или полутора лет внести в Госдуму законопроект, предусматривающий цифровизацию всей миграционной системы России. Предусматривается, что уже в текущем году в министерстве заработает механизм, позволяющий в режиме онлайн обмениваться информацией между ведомствами. Вследствие этого можно будет проверять медицинские справки мигрантов, предоставленные в полицию для получения патентов. А для внесения результатов медицинских освидетельствований и медосмотров иностранцев и людей без гражданства тоже создадут отдельный реестр. Это нововведение предполагается другим законопроектом правительства, уже находящимся на рассмотрении в Госдуме.

Источник: vb.kg