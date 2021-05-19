Второй год пандемии будет опасным

Более 3,3 млн человек скончалось от Ковида, ожидается, что второй год пандемии будет опасным по сравнению с первым.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адан Гебрейсус предупредил, что во втором году пандемии COVID-19 будет много человеческих жертв.

«Более 3,3 млн человек скончалось от Ковида, ожидается, что второй год пандемии будет опасным по сравнению с первым. Есть только один способ спасти человеческие жизни – соблюдать правила самозащиты и получить вакцину. Только путем массовой вакцинации мы победим Ковид. Я призываю богатые страны помочь другим странам приобрести вакцины», – сказал глава ВОЗ.

В его словах сомневаться не стоит. Действительно во второй год Ковида фиксируется немало смертей. Но почему-то среди людей не наблюдается чувство страха и самосохранения как в первом году. Ежедневно умирают люди, но, несмотря на это, на улицах и в общественных местах немногие носят маски. Еще меньше людей принимают вакцины, чтобы защититься от болезни.

Призываем всех привиться, пользоваться масками и антисептиками. Всем нам нужно ответственно отнестись к своей жизни, жизни своих близких.

Источник: газета «Майдан.kg» №18 от 19.05.2021 / стр. 8