Последний звонок в Бишкеке решили провести в школах, а не онлайн

По мнению вице-мэра столицы, массовое мероприятие не усугубит эпидситуацию.
Первоклассников к участию не допустят
В Бишкеке последний звонок для 11 классов пройдет в офлайн-режиме. Об этом Vesti.kg сообщила вице-мэр столицы по социальным вопросам Виктория Мозгачева.
По ее словам, мероприятие будет проходить с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм и правил.
— Последний звонок будет проходить не как обычно, — отметила вице-мэр. — Мероприятие будет проходить без участия первоклассников. Дети будут разделены на классы.
Она также подчеркнула, что эпидситуация в столице сейчас стабильная.
— Дети ходят в школу и контактируют друг с другом, — отметила Мозгачева. — С учетом проведенных мероприятий и алгоритма, думаю, мероприятие не усугубит ситуацию.
Отмечается, что ответственность за проведение мероприятия несут мэрия Бишкека и
чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия.
Источник: vesti.kg
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