Последний звонок в Бишкеке решили провести в школах, а не онлайн

По мнению вице-мэра столицы, массовое мероприятие не усугубит эпидситуацию.

Первоклассников к участию не допустят

В Бишкеке последний звонок для 11 классов пройдет в офлайн-режиме. Об этом Vesti.kg сообщила вице-мэр столицы по социальным вопросам Виктория Мозгачева.

По ее словам, мероприятие будет проходить с соблюдением всех санитарных и эпидемиологических норм и правил.

— Последний звонок будет проходить не как обычно, — отметила вице-мэр. — Мероприятие будет проходить без участия первоклассников. Дети будут разделены на классы.

Она также подчеркнула, что эпидситуация в столице сейчас стабильная.

— Дети ходят в школу и контактируют друг с другом, — отметила Мозгачева. — С учетом проведенных мероприятий и алгоритма, думаю, мероприятие не усугубит ситуацию.

Отмечается, что ответственность за проведение мероприятия несут мэрия Бишкека и

чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия.

Источник: vesti.kg