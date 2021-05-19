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Ситуация на границе в Чон-Алайском районе. Стороны договорились не патрулировать спорный участок – ПС ГКНБ

Обстановка на кыргызско-таджикской границе в Чон-Алайском районе Ошской области на 12.30 часов дня стабильная.

Об этом сообщили в Погранслужбе Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана.

В ведомстве уточнили, что 18 мая в местности Унжу-Булак Чоң - Алайского района Ошской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызстана по Ошскому направлению с пограничными представителями Таджикистана по Ляхшскому направлению.

По итогам встречи принято решение о том, что пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана не будут осуществлять патрулирование вдоль линии госграницы в местности Унжу-Булак до международно-правового оформления данного участка границы. Совместное патрулирование будет осуществляться только по согласованию Сторон.

Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные в Чон-Алайском районе Ошской области, несут службу в штатном режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что с 18 мая сторонами будет проводиться совместное патрулирование вдоль линии кыргызско-таджикской государственной границы.

Источник: Кабар

           

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