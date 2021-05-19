В нескольких сёлах близ Бишкека снижен объем отпуска питьевой воды из-за долгов

По их данным, объём снижен на 165 литров в сутки на 1 человека согласно нормативам, которые действуют в столице.
ПЭУ «Бишкекводоканал» ограничил объемы отпуска питьевой воды в селах Кок-Жар, Лебединовка и Новопавловка, сообщают в мэрии Бишкека.
По их данным, объём снижен на 165 литров в сутки на 1 человека согласно нормативам, которые действуют в столице.
«Пришлось уменьшить отпуск пресной воды, так как у сельских управ образовалась большая дебиторская задолженность, на май общая сумма составляет 17 млн 896 тыс. 840 сомов»,- говорится в сообщении.
Уточняется, что данный объем питьевой воды является достаточным для удовлетворения потребностей и нужд жителей.
Как известно, ранее в месяц отпуск питьевой воды составлял 112 тыс. 411 кубов при норме 97 тыс. 551 кубов, по тарифу 8 сомов 10 тыйын, который действует для горожан.
«Так, со стороны ПЭУ «Бишкекводоканал» поступило предложение погасить задолженность по гибкому графику, однако руководством сельских управ не принимаются никаких действий. В связи с чем принято решение ограничить поставки питьевой воды с 17 мая 2021 года», - указали городские власти.
Источник: Кабар
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