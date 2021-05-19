В Погранслужбе КР рассказали об обстановке на кыргызско-таджикской границе

По состоянию на 12:30 19 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.
Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.
По данным ведомства, 18 мая в местности Унжу-Булак Чоң-Алайского района Ошской области состоялась встреча пограничных представителей КР по Ошскому направлению с пограничными представителями РТ по Ляхшскому направлению.
По итогам встречи принято решение о том, что пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана не будут осуществлять патрулирование вдоль линии госграницы в местности Унжу-Булак до международно-правового оформления данного участка границы. Совместное патрулирование будет осуществляться только по согласованию Сторон.
Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные в Чон-Алайском районе Ошской области, несут службу в штатном режиме.
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