В Погранслужбе КР рассказали об обстановке на кыргызско-таджикской границе

По состоянию на 12:30 19 мая обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная.

Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ КР.

По данным ведомства, 18 мая в местности Унжу-Булак Чоң-Алайского района Ошской области состоялась встреча пограничных представителей КР по Ошскому направлению с пограничными представителями РТ по Ляхшскому направлению.

По итогам встречи принято решение о том, что пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана не будут осуществлять патрулирование вдоль линии госграницы в местности Унжу-Булак до международно-правового оформления данного участка границы. Совместное патрулирование будет осуществляться только по согласованию Сторон.

Пограничные подразделения ПС ГКНБ КР, дислоцированные в Чон-Алайском районе Ошской области, несут службу в штатном режиме.

Элгезит