Предлагается ввести патент для иммигрантов, приезжающих в Кыргызстан на заработки

Ежегодно республиканский бюджет теряет порядка 1 млрд сомов и данные потери происходят на уровне бюджетов местных кенешей.

Во втором чтении рассмотрены поправки в Закон «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», инициированные депутатом Жогорку Кенеша Исхаком Пирматовым, сообщает пресс-служба парламента.

«После введения безвизового режима с Узбекистаном и Таджикистаном, огромные суммы денег уходят в соседние страны, так как граждане этих республик приезжают и работают в Кыргызстане», — заявил инициатор законопроекта, отметив, что ежегодно республиканский бюджет теряет порядка 1 млрд сомов и данные потери происходят на уровне бюджетов местных кенешей.

В связи с этим инициатор законопроекта предлагает ввести патент стоимостью 500 сомов для иммигрантов, приезжающих в Кыргызстан на заработки. «Однако правительство вынесло отрицательное заключение к проекту закона», — добавил Пирматов.

По итогам обсуждения принято решение направить проект закона на доработку.

Источник: Баракелде