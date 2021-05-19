Предлагается ввести патент для иммигрантов, приезжающих в Кыргызстан на заработки

Ежегодно республиканский бюджет теряет порядка 1 млрд сомов и данные потери происходят на уровне бюджетов местных кенешей.
Во втором чтении рассмотрены поправки в Закон «О тарифах страховых взносов по государственному социальному страхованию», инициированные депутатом Жогорку Кенеша Исхаком Пирматовым, сообщает пресс-служба парламента.
«После введения безвизового режима с Узбекистаном и Таджикистаном, огромные суммы денег уходят в соседние страны, так как граждане этих республик приезжают и работают в Кыргызстане», — заявил инициатор законопроекта, отметив, что ежегодно республиканский бюджет теряет порядка 1 млрд сомов и данные потери происходят на уровне бюджетов местных кенешей.
В связи с этим инициатор законопроекта предлагает ввести патент стоимостью 500 сомов для иммигрантов, приезжающих в Кыргызстан на заработки. «Однако правительство вынесло отрицательное заключение к проекту закона», — добавил Пирматов.
По итогам обсуждения принято решение направить проект закона на доработку.
Источник: Баракелде
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