При падении рейтинга власти Сыймык Жапыкеев может превратиться в серьезного врага…

"Пожалеешь врага – он тебя ранит"...

После Октябрьского переворота Сыймык Жапыкеев возглавил Финпол, чувствуется, что тогда он заметно поправил свое положение. Затем некоторое время поработал на должности прокурора Иссык-Кульской области, но должность для него оказалась мелковата. Раскритиковал власти и ушел в отставку. Наверное после «жирной» должности ему не понравилась роль облпрокурора. Поговаривают, что благодаря собранным деньгам у Жапыкеева будет возможность попутешествовать за границей, а к осени он займется политикой. Он заметил, что пока рейтинги у властей держатся, но с течением времени он усилит свою критику? Пока что он проводит консультации с немногочисленными политиками. Если во власти есть дальновидные люди, то они займутся Сыймыком Жапыкеевым, накажут, если он нарушал закон, утихомирят до осени? Говорят: «Пожалеешь врага – он тебя ранит», – не пострадают ли они от рук этого молодца? Он ведь умеет поднять своих сторонников…

Источник: газета «Азия news» №19 от 13.05.2021 / стр. 7, gezitter.org