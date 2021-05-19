При падении рейтинга власти Сыймык Жапыкеев может превратиться в серьезного врага…

"Пожалеешь врага – он тебя ранит"...
После Октябрьского переворота Сыймык Жапыкеев возглавил Финпол, чувствуется, что тогда он заметно поправил свое положение. Затем некоторое время поработал на должности прокурора Иссык-Кульской области, но должность для него оказалась мелковата. Раскритиковал власти и ушел в отставку. Наверное после «жирной» должности ему не понравилась роль облпрокурора. Поговаривают, что благодаря собранным деньгам у Жапыкеева будет возможность попутешествовать за границей, а к осени он займется политикой. Он заметил, что пока рейтинги у властей держатся, но с течением времени он усилит свою критику? Пока что он проводит консультации с немногочисленными политиками. Если во власти есть дальновидные люди, то они займутся Сыймыком Жапыкеевым, накажут, если он нарушал закон, утихомирят до осени? Говорят: «Пожалеешь врага – он тебя ранит», – не пострадают ли они от рук этого молодца? Он ведь умеет поднять своих сторонников…
Источник: газета «Азия news» №19 от 13.05.2021 / стр. 7, gezitter.org
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