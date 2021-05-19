В Бишкеке мужчина пытался прорваться в «Белый дом» и стать президентом - Видео

В Бишкеке 35-летний мужчина накануне пытался прорваться в «Белый дом», чтобы стать президентом.

Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Короче».

Сообщается, что приехавшая на место бригада скорой помощи выяснила, что он состоит на учете в Республиканском центре психического здоровья.

В Центре экстренной медицины 24.kg подтвердили эту информацию. На станции скорой помощи уточнили, что вызов к ним действительно поступал. Нуждающийся в помощи мужчина был госпитализирован в РЦПЗ.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/194455/