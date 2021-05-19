Выявлен новый симптом COVID-19

В индийском городе Бангалор (штат Карнатака) местные врачи заявили об обнаружении нового симптома коронавируса SARS-CoV-2, сообщает издание Outlook.
По мнению индийских специалистов, к списку симптомов коронавируса можно причислить сильную сухость во рту. Они призвали обращать внимание на раздражение и зуд, а также боль в области языка. В редких случаях, утверждают они, во рту пациентов могут быть язвы. При этом больные могут чувствовать слабость без температуры.
Доктор Саттур описал случай 55-летнего пациента, который жаловался на сильнейшую сухость во рту, а также конъюнктивит и усталость, хотя температуры у него не было. Позже у мужчины выявили коронавирусную инфекцию.
Врач подчеркнул, что при появлении сильной усталости в тандеме с сухостью во рту или зудом языка человеку, независимо от возраста, следует сдать тест на COVID-19.
Медики отмечают, что появление нового симптома COVID-19 может быть связано с распространением новых штаммов инфекции - "британского", "бразильского" или "индийского" с двойной мутацией.
Напомним, что основными симптомами коронавируса называют кашель, потерю обоняния и способности чувствовать вкусы, а также высокую температуру. При этом некоторые инфицированные также жалуются на усталость, головную боль и диарею.
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