Комитет ЖК одобрил снижение штрафов за нарушения ПДД

Профильный комитет Жогорку Кенеша одобрил снижение штрафов за нарушения правил дорожного движения.
Поправки в Кодекс о нарушениях разработало правительство. В частности предлагается снизить размеры штрафов за следующие нарушения:
- превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину свыше 10 км/час, но не более 20 км/час;
- невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;
- невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги;
- нарушение правил остановки или стоянки;
- нарушение правил маневрирования без выезда на полосу встречного движения.
В случае уплаты штрафа в течение 15 дней со дня получения постановления, размеры штрафов уменьшаются на 70%. То есть сумма штрафа составит всего 300 сомов вместо 1000 сомов.
Глава комитета Наталья Никитенко поддержала инициативу правительства, подчеркнув, что работа системы “Безопасный город” давно вызывает нарекания граждан: «Безопасный город» создавался для обеспечения безопасности или же для взимания штрафов?»
По данным МВД, в случае принятия поправок бюджет недосчитается порядка 367 млн сомов, которые сегодня поступают в виде штрафов за нарушения ПДД.
По итогам заседания, комитет принял поправки, направив их на второе чтение.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!