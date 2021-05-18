Комитет ЖК одобрил снижение штрафов за нарушения ПДД

Профильный комитет Жогорку Кенеша одобрил снижение штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Поправки в Кодекс о нарушениях разработало правительство. В частности предлагается снизить размеры штрафов за следующие нарушения:

превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения на величину свыше 10 км/час, но не более 20 км/час;

невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги;

нарушение правил остановки или стоянки;

нарушение правил маневрирования без выезда на полосу встречного движения.

В случае уплаты штрафа в течение 15 дней со дня получения постановления, размеры штрафов уменьшаются на 70%. То есть сумма штрафа составит всего 300 сомов вместо 1000 сомов.

Глава комитета Наталья Никитенко поддержала инициативу правительства, подчеркнув, что работа системы “Безопасный город” давно вызывает нарекания граждан: «Безопасный город» создавался для обеспечения безопасности или же для взимания штрафов?»

По данным МВД, в случае принятия поправок бюджет недосчитается порядка 367 млн сомов, которые сегодня поступают в виде штрафов за нарушения ПДД.

По итогам заседания, комитет принял поправки, направив их на второе чтение.

Источник: reporter.kg