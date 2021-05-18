И.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов получил вторую дозу вакцины от COVID-19

Столичный муниципалитет напоминает, что прививка является самым эффективным способом защиты от коронавируса

Накануне исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов получил вторую дозу вакцины от коронавирусной инфекции китайского производства «Синофарм».



Дорогие горожане! Вакцинация проходит на добровольной основе, каждый желающий может получить ее! Призываем вас к пониманию и гражданской солидарности, вакцина - забота о себе и близких.



По всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 546521, 546104.



Отметим, что вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.



Вакцину «Sinopfarm» можно получить в прививочных кабинетах:



•ОЦСМ Ленинского района - 64 45 57; 0505 111 330;

•ОЦСМ Первомайского района - 32 55 71; 0550 701 002;

•ОЦСМ Свердловского района - 63 51 22; 0505 286 670;

•ОЦСМ Октябрьского района - 57 09 15: 0703 293 793;

•ЦСМ №4 ОЦСМ Свердловского района - 0709 828 314 ;

•ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района – 0551 117 744;

•ЦСМ № 9 ОЦСМ Свердловского района – 0778 376 662;

•ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района – 0500 008 208;

•ЦСМ №16 ОЦСМ Первомайского района – 0550 651 170;

•ЦСМ №15 ОЦСМ Октябрьского района - 0703 210 476;

•ЦСМ №19 ОЦСМ Октябрьского района – 0709 655 540;

•врачебная амбулатория в ж/м “Калыс-Ордо” ЦСМ №13 ОЦСМ Ленинского района – 0550 500 845;

•ЦСМ №2 ОЦСМ Ленинского района - 64 45 57; 0505 111 330;

•врачебная амбулатория в ж/м “Учкун”, “Бакай-Ата”, ОЦСМ Свердловского района - 0505 286 670;

•врачебная амбулатория в ж/м “Кара-Жыгач” ЦСМ №8 ОЦСМ Свердловского района - 0551 117 744;

•врачебная амбулатория в ж/м “Ак-Бата”, “Ак-Босого” ЦСМ №14 ОЦСМ Первомайского района - 0500 008 208;

•поликлиника Железнодорожной больницы (ЖДБ) - 0773 261 250.



Дорогие горожане! Эпидемиологическая ситуация в столице остается напряженной. Есть всего лишь 4 (!) способа для защиты вас и ваших близких: ношение масок, обработка рук антисептиком, соблюдение дистанции, ну, и самое эффективное – вакцинация. Берегите себя и своих близких!



Мэрия Бишкека