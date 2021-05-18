Кубанычбек Исабеков: Интересы страны в Кумторе никто до этого не защищал

До этого на Кумторе никогда не отстаивали интересы народа и страны.
Такое мнение в интервью одному из государственных телеканалов высказал экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков.
По его словам, на предприятии Кумтор работают и иностранные граждане, но их заработная плата в корне отличается от заработной платы кыргызстанцев.
«Размеры зарплат должны были устанавливать акционеры. На руднике работают около 4-5 процентов иностранных рабочих. Их объем заработной платы равен заработной плате всех остальных местных рабочих. Откуда такой дисбаланс?» - вопрошает он.
Помимо этого, Исабеков отметил, что в совете директоров есть представители от Кыргызстана, у которых также чрезмерно большая заработная плата. «В идеале они, работая в совете директоров, должны были отстаивать интересы страны, но никаких попыток с их стороны защиты интересов страны не было. При этом они получают огромные деньги. В целом хотелось бы сказать, что никто до этого не старался даже защитить национальный интерес в части работы Кумтора», - заключил он.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!