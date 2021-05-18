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Кубанычбек Исабеков: Интересы страны в Кумторе никто до этого не защищал

До этого на Кумторе никогда не отстаивали интересы народа и страны.

Такое мнение в интервью одному из государственных телеканалов высказал экс-депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков.

По его словам, на предприятии Кумтор работают и иностранные граждане, но их заработная плата в корне отличается от заработной платы кыргызстанцев.

«Размеры зарплат должны были устанавливать акционеры. На руднике работают около 4-5 процентов иностранных рабочих. Их объем заработной платы равен заработной плате всех остальных местных рабочих. Откуда такой дисбаланс?» - вопрошает он.

Помимо этого, Исабеков отметил, что в совете директоров есть представители от Кыргызстана, у которых также чрезмерно большая заработная плата. «В идеале они, работая в совете директоров, должны были отстаивать интересы страны, но никаких попыток с их стороны защиты интересов страны не было. При этом они получают огромные деньги. В целом хотелось бы сказать, что никто до этого не старался даже защитить национальный интерес в части работы Кумтора», - заключил он.

Источник: Кабар

           

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