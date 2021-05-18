Тысячу нарушений выявили таможенники за 4 месяца в рамках борьбы с контрабандой

Дополнительные поступления в бюджет за отчетный период превысили 99 млн. сомов

За 4 месяца текущего года подразделения таможенной службы по борьбе с контрабандой выявили 1000 фактов правонарушений, из которых:

-911 фактов были зарегистрированы в Едином реестре нарушений, по заведенным делам взыскано штрафов на сумму 3 841 500 сомов и уплачено таможенных платежей на сумму 20 181 571 сом;

- 89 фактов зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков, по которым возмещен нанесенный ущерб в сумме 48 738 740 сомов.

В рамках мероприятий по предупреждению и пресечению таможенных правонарушений были доначислены и уплачены платежи в сумме 26 288 475 сомов.

По итогам деятельности за 4 месяца 2021 года дополнительные поступления в бюджет составили 99 050 286 млн. сомов.

В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года выявляемость выросла на 134.1%. Если в прошлом году было выявлено 427 фактов нарушений, то в отчетном периоде этот показатель составил 1000.

На 82,1 % или на 35 676 705 сомов выросла сумма дополнительных поступлений в бюджет: если за 4 месяца 2020 года сумма дополнительных поступлений составляла 54 373 582 сома, то в отчетном периоде за 4 месяца данный показатель составил 99 050 286. сомов.

Пресс-служба ГТС

