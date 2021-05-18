Тысячу нарушений выявили таможенники за 4 месяца в рамках борьбы с контрабандой

Дополнительные поступления в бюджет за отчетный период превысили 99 млн. сомов
За 4 месяца текущего года подразделения таможенной службы по борьбе с контрабандой выявили 1000 фактов правонарушений, из которых:
-911 фактов были зарегистрированы в Едином реестре нарушений, по заведенным делам взыскано штрафов на сумму 3 841 500 сомов и уплачено таможенных платежей на сумму 20 181 571 сом;
- 89 фактов зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков, по которым возмещен нанесенный ущерб в сумме 48 738 740 сомов.
В рамках мероприятий по предупреждению и пресечению таможенных правонарушений были доначислены и уплачены платежи в сумме 26 288 475 сомов.
По итогам деятельности за 4 месяца 2021 года дополнительные поступления в бюджет составили 99 050 286 млн. сомов.
В сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года выявляемость выросла на 134.1%. Если в прошлом году было выявлено 427 фактов нарушений, то в отчетном периоде этот показатель составил 1000.
На 82,1 % или на 35 676 705 сомов выросла сумма дополнительных поступлений в бюджет: если за 4 месяца 2020 года сумма дополнительных поступлений составляла 54 373 582 сома, то в отчетном периоде за 4 месяца данный показатель составил 99 050 286. сомов.
Пресс-служба ГТС
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!