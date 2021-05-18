Есть ли необходимость в повторных выборах в БГК?

В целом, я за то, чтобы отменили итоги выборов в БГК, так как были нарушения.

Ранее Бишкекская территориально-избирательная комиссия отменила регистрацию партий "Эмгек" и "Ак-Бата" - первых за применение административного ресурса, вторых за подкуп избирателей. А до этого за агитацию в день выборов, подкуп голосов и нарушение правил финансирования была отстранена партия НДПК.

За эти партии проголосовали более 33.33% горожан, следовательно, их голоса признаны недействительными. По закону о выборах, при аннулировании трети голосов избирателей ТИК обязана отменить итоги голосования на всех участках. Теперь Бишкекская ТИК обратится к президенту, чтобы тот назначил повторные выборы.

Но есть ли необходимость в повторных выборах Бишкекского городского кенеша? Тем более если сравнивать эти выборы с 2012 годом, то прогресс, как говорится, в любом случае на лицо. Тогда СДПК получила 21 мандатов, на этот раз же более или менее места распределились среди партий: Эмгек – 10 мандатов, Ак-Бата - 9, НДПК - 8, Ата Журт - 7, Ынтымак - 6, Биздин эл – 5.

Это первое. Второе, люди уже устали от выборов и поэтому есть вероятность, что на повторных явка будет еще ниже, чем была. То есть может получиться так, что уже одна или две партии смогут пройти 7-й порог, а это значит снова недовольства проигравших и повторные требования отменить итоги выборов.

Кроме этого, повторные выборы потребуют дополнительных средств из бюджета, а с учетом экономической ситуации в стране затраты уже эти будут точно нецелесообразные.

По словам депутата БГК Таалайбека Сагынова, к которому редакция VB.KG обратилась за комментариями, необходимо менять именно избирательное законодательство.

- В целом, я за то, чтобы отменили итоги выборов в БГК, так как были нарушения. С другой стороны, даже если назначим перевыборы, то ситуация на мой взгляд не сильно поменяется. Люди уже не верят депутатам и поэтому голосуют, если можно так выразиться, холодильниками. На выборах в БГК голосовали, в основном, друзья, родственники и сторонники 1800 кандидатов. Поэтому необходимо кардинально менять избирательное законодательство, - сказал он.

Выходит, если верить словам депутата, повторные выборы не принесут ожидаемого результата. Итог останется прежним. Стоит ли в таком случае их проводить? Может будет целесообразнее пока оставить все как есть, до тех пор, пока мы не поменяем избирательное законодательство?

Кстати, на сегодня ситуация с коронавирусом также оставляет желать лучшего. Всю последнюю неделю ежедневно смертность от болезни оставалась высокой и этот аргумент точно не в пользу повторных выборов.



Источник: vb.kg