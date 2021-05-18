ГКНБ задержал подозреваемых в отмывании и незаконном выводе из Кыргызстана 59 млрд сомов

Задержаны подозреваемые по факту незаконного вывода денежных средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР, в рамках ранее возбужденного в отношении начальника управления ГСБЭП по Бишкеку «К.Н.» уголовного дела по статье 319 (Коррупция) УК КР задержаны граждане КР Х.К.Л. и У.И.Ш., причастные к отмыванию и выводу из КР денежных средств в сумме 59,5 млрд сомов.

Установлено, что Х.К.Л. и У.И.Ш. осуществляли сбор и доставку денежных средств в банковские учреждения с целью их незаконного перевода на счета иностранных компаний в КНР.

ГКНБ устанавливает других причастных лиц к организации данной коррупционной схемы.

Кроме того, в рамках данного уголовного дела продолжается розыск соучастника указанного преступления — гражданина КР Жолдошбаева Бахтияра Сатышевича, 1973 года рождения.

ГКНБ просит граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого Жолдошбаева Б.С., сообщить по телефонам: (0312) 62-05-85, (0312) 66-04-75, а также по мобильному телефону (0555) 553-046.

Источник: Элгезит