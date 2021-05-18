Назначены руководители структурных подразделений администрации президента КР

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указы, согласно которым назначены руководители структурных подразделений администрации президента КР.

Так, в соответствии с указами главы государства:

- Султанбаев Эрбол Абдыкадырович – назначен пресс-секретарем президента КР;

- Джаманбаев Муса Мураталиевич – назначен руководителем службы протокола президента администрации президента КР;

- Калматов Анарбек Баратович – назначен полномочным представителем президента КР в Жогорку Кенеше;

- Абытов Алмасбек Ахунжанович – назначен полномочным представителем кабинета министров КР в Жогорку Кенеше;

- Жусупов Медер Кенешович – назначен полномочным представителем президента и кабинета министров в Конституционном суде КР;

- Марс Нурай – назначена заведующей отделом информационной политики администрации президента КР;

- Иминов Махамаджан Саитович – назначен заведующим отделом правового обеспечения президента администрации президента КР;

- Естебесов Адыл Жээнбекович – назначен заведующим отделом правового обеспечения кабинета министров администрации президента КР;

- Базарбеков Замирбек Курамаевич – назначен заведующим отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры администрации президента КР;

- Дюшекеев Дастан Станбекович – назначен заведующим отделом внешней политики администрации президента КР;

- Айдарбеков Айбек Акматбекович – назначен заведующим отделом международного сотрудничества администрации президента КР;

- Бакиров Жетиген Жокинович – назначен заведующим отделом государственной, муниципальной службы и кадровой политики администрации президента КР;

- Орозалиев Акылбек Атабекович – назначен заведующим отделом инспекторско-контрольной работы администрации президента КР;

- Жалалов Жаныбек Махматалиевич – назначен заведующим отделом организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами администрации президента КР;

- Керимжанов Алтынбек Джамалбекович – назначен заведующим отделом кадров администрации президента КР;

- Мурзаканов Санжар Равшанбекович – назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан администрации президента КР;

- Беков Аскат Турдумаматович – назначен заведующим отделом политики стратегического развития и планирования администрации президента КР;

- Абдыкалыков Жанузак Козубайевич – назначен заведующим отделом экономики и финансов администрации президента КР;

- Кулуев Алымкул Раимкулович – назначен заведующим отделом агропромышленного комплекса и экологии администрации президента КР;

- Оморов Азамат Каныбекович – назначен заведующим отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования администрации президента КР;

- Узаков Азат Сапарбаевич – назначен заведующим отделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций администрации президента КР;

- Байтереков Таалай Алымбекович – назначен заведующим отделом цифрового развития администрации президента КР;

- Усубалиев Максат Абдыкадырович – назначен заведующим отделом здравоохранения и социальной защиты администрации президента КР;

- Байтерек Галина Джумабековна – назначена заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента КР;

- Базарбаев Кудайберген Базарбаевич – назначен заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям администрации президента КР;

- Абдрахманова Чолпон Садырбековна – назначена начальником Канцелярии администрации президента КР;

- Абдысадыр уулу Азат – назначен заведующим отделом редактирования и перевода актов президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента КР;

- Рахматова Жанна Аскербековна – назначена заведующей отделом выпуска актов президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента КР;

Кроме того, распоряжениями президента КР:

- Шукурбеков Улугбек Абдималикович – назначен ответственным секретарем Комиссии по гражданству администрации президента КР;

- Апенов Таалайбек Бекболотович – назначен ответственным секретарем Комиссии по помилованию администрации президента КР;

- Сманбаева Жылдыз Аскарбековна – назначена ответственным секретарем Комиссии по государственным наградам администрации президента КР;

Также Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мамбетов Алмаз Ишенбекович назначен управляющим делами президента КР.

Распоряжениями главы государства:

- Мамбеталиев Мирбек Кемелович – назначен первым заместителем управляющего делами президента КР;

- Шерматов Эмиль Абсатарович – назначен заместителем управляющего делами президента КР.