Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал Указы, согласно которым назначены руководители структурных подразделений администрации президента КР.
Так, в соответствии с указами главы государства:
- Султанбаев Эрбол Абдыкадырович – назначен пресс-секретарем президента КР;
- Джаманбаев Муса Мураталиевич – назначен руководителем службы протокола президента администрации президента КР;
- Калматов Анарбек Баратович – назначен полномочным представителем президента КР в Жогорку Кенеше;
- Абытов Алмасбек Ахунжанович – назначен полномочным представителем кабинета министров КР в Жогорку Кенеше;
- Жусупов Медер Кенешович – назначен полномочным представителем президента и кабинета министров в Конституционном суде КР;
- Марс Нурай – назначена заведующей отделом информационной политики администрации президента КР;
- Иминов Махамаджан Саитович – назначен заведующим отделом правового обеспечения президента администрации президента КР;
- Естебесов Адыл Жээнбекович – назначен заведующим отделом правового обеспечения кабинета министров администрации президента КР;
- Базарбеков Замирбек Курамаевич – назначен заведующим отделом по взаимодействию с судами и органами прокуратуры администрации президента КР;
- Дюшекеев Дастан Станбекович – назначен заведующим отделом внешней политики администрации президента КР;
- Айдарбеков Айбек Акматбекович – назначен заведующим отделом международного сотрудничества администрации президента КР;
- Бакиров Жетиген Жокинович – назначен заведующим отделом государственной, муниципальной службы и кадровой политики администрации президента КР;
- Орозалиев Акылбек Атабекович – назначен заведующим отделом инспекторско-контрольной работы администрации президента КР;
- Жалалов Жаныбек Махматалиевич – назначен заведующим отделом организационно-инспекторской работы и взаимодействия с регионами администрации президента КР;
- Керимжанов Алтынбек Джамалбекович – назначен заведующим отделом кадров администрации президента КР;
- Мурзаканов Санжар Равшанбекович – назначен заведующим отделом по работе с обращениями граждан администрации президента КР;
- Беков Аскат Турдумаматович – назначен заведующим отделом политики стратегического развития и планирования администрации президента КР;
- Абдыкалыков Жанузак Козубайевич – назначен заведующим отделом экономики и финансов администрации президента КР;
- Кулуев Алымкул Раимкулович – назначен заведующим отделом агропромышленного комплекса и экологии администрации президента КР;
- Оморов Азамат Каныбекович – назначен заведующим отделом промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования администрации президента КР;
- Узаков Азат Сапарбаевич – назначен заведующим отделом строительства, транспорта, дорог и коммуникаций администрации президента КР;
- Байтереков Таалай Алымбекович – назначен заведующим отделом цифрового развития администрации президента КР;
- Усубалиев Максат Абдыкадырович – назначен заведующим отделом здравоохранения и социальной защиты администрации президента КР;
- Байтерек Галина Джумабековна – назначена заведующей отделом образования, науки, культуры, спорта и молодежи администрации президента КР;
- Базарбаев Кудайберген Базарбаевич – назначен заведующим отделом по взаимодействию с институтами гражданского общества, делам религий и межэтническим отношениям администрации президента КР;
- Абдрахманова Чолпон Садырбековна – назначена начальником Канцелярии администрации президента КР;
- Абдысадыр уулу Азат – назначен заведующим отделом редактирования и перевода актов президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента КР;
- Рахматова Жанна Аскербековна – назначена заведующей отделом выпуска актов президента и кабинета министров, иных актов канцелярии администрации президента КР;
Кроме того, распоряжениями президента КР:
- Шукурбеков Улугбек Абдималикович – назначен ответственным секретарем Комиссии по гражданству администрации президента КР;
- Апенов Таалайбек Бекболотович – назначен ответственным секретарем Комиссии по помилованию администрации президента КР;
- Сманбаева Жылдыз Аскарбековна – назначена ответственным секретарем Комиссии по государственным наградам администрации президента КР;
Также Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому Мамбетов Алмаз Ишенбекович назначен управляющим делами президента КР.
Распоряжениями главы государства:
- Мамбеталиев Мирбек Кемелович – назначен первым заместителем управляющего делами президента КР;
- Шерматов Эмиль Абсатарович – назначен заместителем управляющего делами президента КР.
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