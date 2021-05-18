В ГКНБ опровергли задержание экс-гендиректора КТЖ Василия Дашкова

Ранее в СМИ сообщили, что Дашков задержан сотрудниками ГКНБ, и он будет водворен в СИЗО ГКНБ.

Бывший гендиректор «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков не был задержан сотрудниками Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе ГКНБ КР.

Ранее в СМИ сообщили, что Дашков задержан сотрудниками ГКНБ, и он будет водворен в СИЗО ГКНБ.

Источник: Кабар