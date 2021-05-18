Centerra Gold приняла отставку Болтурука и проводит расследование по его публичным заявлениям

Centerra Gold приняла отставку Тенгиза Болтурука с поста члена Совета директоров.

Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, компания проводит расследование по публичным заявлениям Болтурука.

Отметим, Тенгиз Болтурук вошел в Совет директоров Centerra в декабре 2020 года в качестве кандидата от ОАО «Кыргызалтын».

Напомним, накануне на внеочередном заседании Жогорку Кенеша Тенгиз Болтурук сообщил, что выходит из состава Совета директоров Centerra Gold Inc. Кроме того, он заявил, что не раз высказывался об опасениях работы рудника руководству компании, однако не был услышан.

Также Болтурук назвал заключенное соглашение по «Кумтору» между правительством Кыргызстана и Centerra Gold Inc от 2017 года позорным.

Отметим, на прошедшем внеочередном заседании ЖК депутаты одобрили введение внешнего управления на Кумторе. Тенгиз Болтурук рекомендован к назначению внешним управляющим.

Источник: Элгезит