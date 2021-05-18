(Фото) Министры транспортов Кыргызстана и Узбекистана обсудили вопросы сотрудничества

Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Гулмира Абдралиева посетила с рабочей поездкой Ошскую область.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Абдаралиева на контрольно-пропускном пункте Достук встретилась с министром транспорта Узбекистана Илхомом Макхамовым в рамках проведенных переговоров президентов двух стран КР С.Жапарова и Ш.Мирзеева. Делегации провели осмотр, изучение и исследование автодороги Ош-Сарыташ-Иркештам.

Также увидели работу контрольно-пропускного пункта Иркештам где на месте ознакомились с проводимой работой по развитию мультимадального транспортного коридора Кашгар-Иркештам-Ош-Андижан-Ташкент. Посетили перевалы Чыйырчык, Талдык, Тонмурун и пункт Сары-Таш.

Стороны обсудили вопросы улучшения инфраструктуры в вышеперечисленных участках, создания всех условий для полноценной и бесперебойной работы перевозчиков, водителей двух стран. Оснащение дополнительной дорожной техникой автодороги Ош-Сары-Таш-Иркештам особо отметили дорожники в связи со сложностью климатических условий на данном участке. Абдралиева особо отметила рельефное расположение перечисленных участков дала поручение всем соответствующим структурным подразделениям, для решения вышеперечисленных вопросов.

Также министры транспорта двух стран договорились и впредь все сторонне развивать и помогать в создании комфортабельных условий для водителей рамках полномочий двух государственных органов. Данная встреча послужит развитию торгово-экономических двух стран, что послужит еще более скреплению дружбы между народами заключили стороны.

Источник: Кабар