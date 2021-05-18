В Бишкеке вакцинацию от COVID-19 прошли 15 тыс. 365 граждан, из них второй дозой - 1 тыс. 804.
Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом организации медицинской помощи и электронного здравоохранения мэрии Бишкека Бакытбюбю Шамырканова.
По ее данным, из них 1 тыс. 804 медицинских работников, 2 тыс. 104 сотрудников сферы образования, 666 государственных служащих, 4 тыс. 655 горожан в возрасте старше 65 лет, 247 представителей правоохранительных органов и 7 тыс. 3 добровольца.
Напомним, привиться вакциной китайского производителя «Синофарм» можно в следующих медицинских учреждениях:
- ОЦСМ №1 Ленинского района;
- ОЦСМ №3 Первомайского района;
- ОЦСМ №5 Свердловского района;
- ЦСМ №4;
- ЦСМ №8;
- ЦСМ №9;
- ЦСМ №13;
- ЦСМ №14;
- Железнодорожная поликлиника;
- Поликлиника строителей;
- Клиническая больница управления делами президента и правительства КР;
- Клиника репродуктивного здоровья;
- Клиника профессора Асымбековой.
Кроме того, в Бишкеке работает 14 мобильных бригад, которые делают прививки в жилых массивах столицы.
В свою очередь, прививку российской вакцинной «Спутник V» можно получить только в 3 центрах семейной медицины, а именно:
- ЦСМ №2;
- ЦСМ №6;
- ЦСМ №7.
Отметим, что Российской вакцинной прививают только граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В случае если у горожанина есть хронические заболевания, но возраст меньше 65 лет, то прививка делается по направлению участкового врача.
Вакцинация проходит на добровольной и бесплатной основе.
Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.
Кроме того, 22 апреля в Бишкек была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз. Также, 10 мая было доставлено еще 20 тыс. доз второго компонента вакцины.
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