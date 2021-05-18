В Бишкеке вакцинацию от COVID-19 прошли 15 тыс. 365 граждан, из них второй дозой - 1 тыс. 804

В Бишкеке вакцинацию от COVID-19 прошли 15 тыс. 365 граждан, из них второй дозой - 1 тыс. 804.

Об этом на брифинге сообщила заведующая отделом организации медицинской помощи и электронного здравоохранения мэрии Бишкека Бакытбюбю Шамырканова.

По ее данным, из них 1 тыс. 804 медицинских работников, 2 тыс. 104 сотрудников сферы образования, 666 государственных служащих, 4 тыс. 655 горожан в возрасте старше 65 лет, 247 представителей правоохранительных органов и 7 тыс. 3 добровольца.

Напомним, привиться вакциной китайского производителя «Синофарм» можно в следующих медицинских учреждениях:

- ОЦСМ №1 Ленинского района;

- ОЦСМ №3 Первомайского района;

- ОЦСМ №5 Свердловского района;

- ЦСМ №4;

- ЦСМ №8;

- ЦСМ №9;

- ЦСМ №13;

- ЦСМ №14;

- Железнодорожная поликлиника;

- Поликлиника строителей;

- Клиническая больница управления делами президента и правительства КР;

- Клиника репродуктивного здоровья;

- Клиника профессора Асымбековой.

Кроме того, в Бишкеке работает 14 мобильных бригад, которые делают прививки в жилых массивах столицы.

В свою очередь, прививку российской вакцинной «Спутник V» можно получить только в 3 центрах семейной медицины, а именно:

- ЦСМ №2;

- ЦСМ №6;

- ЦСМ №7.

Отметим, что Российской вакцинной прививают только граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. В случае если у горожанина есть хронические заболевания, но возраст меньше 65 лет, то прививка делается по направлению участкового врача.

Вакцинация проходит на добровольной и бесплатной основе.

Напомним, что 19 марта через Республиканский центр иммунопрофилактики было получено 150 тыс. доз вакцины китайского производителя Beijing Institute of Biological Product Co.Ltd, инактивированная вакцина «Синофарм». Вакцинация проводится двукратно, с интервалом в 25-28 дней. Побочных проявлений после иммунизации данной вакциной не зарегистрировано.

Кроме того, 22 апреля в Бишкек была доставлена первая партия российской вакцины «Спутник V» в количестве 20 тысяч доз. Также, 10 мая было доставлено еще 20 тыс. доз второго компонента вакцины.