Садыр Жапаров переходит на дистанционный режим работы

«Глава государства держит на постоянном контроле все события, происходящие в стране, в том числе социально-экономического характера»
Президент Садыр Жапаров в связи с запланированными ранее международными мероприятиями, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований с учетом сохраняющейся напряженной эпидситуации временно перешел на дистанционный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба аппарата президента.
«Глава государства держит на постоянном контроле все события, происходящие в стране, в том числе социально-экономического характера», — отметили в аппарате.
Источник: Элгезит
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