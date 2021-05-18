Генпрокуратура: В госсобственность возвращено имущество на сумму более 90 млн сомов

В последующем, на основании внесенного прокурорского акта реагирования, вышеуказанный земельный участок принят на баланс мэрии города Жалал-Абад, говорится в сообщении.
Прокуратурой города Жалал-Абад в муниципальную собственность возвращен незаконно выданный земельный участок площадью 4 га, стоимостью 98 млн 160 тыс. сомов, сообщила 18 мая пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Так, установлено, что распоряжением Жалал-Абадского городского государственного акимиата (ныне мэрия) 22 августа 1996 года незаконно был предоставлен земельный участок площадью 4 га в частную собственность Ассоциации предпринимателей «А» для строительства автосервиса.
По результатам проверки прокуратурой внесено исковое заявление в суд о признании недействительным вышеуказанного распоряжения, которое полностью удовлетворено всеми судебными инстанциями.
В последующем, на основании внесенного прокурорского акта реагирования, вышеуказанный земельный участок принят на баланс мэрии города Жалал-Абад, говорится в сообщении.
Источник: www.tazabek.kg
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